"لبنان 24": سقوط عدد من قذائف الهاون على أطراف بلدة ‎عيترون وقذائف ثقيلة اخرى تستهدف منطقة "السلامية" في مرتفعات ‎حلتا وأطراف ‎كفرحمام

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