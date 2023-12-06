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أخبار عاجلة
برنامج الأغذية العالمي: ندعو بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة
Lebanon 24
06-12-2023
|
05:17
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