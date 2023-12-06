Advertisement

أخبار عاجلة

إعتراض صاروخيّ "كروز" بعيديّ المدى فوق ميناء إيلات الإسرائيلية يُرجّح أنّهما أُطلقا من اليمن (العربية)

Lebanon 24
06-12-2023 | 06:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركز مراقبة النقل البحري في لندن يُعلن عن حادث يتعلق بـ"نظام جوي غير مأهول" غرب ميناء الحديدة في اليمن
lebanon 24
06/12/2023 16:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الإسرائيلية لـ"العربية": لن ينعم الفلسطينيون أو الإسرائيليون بالأمن مع وجود "حماس"
lebanon 24
06/12/2023 16:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن "القناة 12 الإسرائيلية": الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين سيبدأ الخميس أو الجمعة
lebanon 24
06/12/2023 16:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مالك السفينة "غالاكسي ليدر": السفينة محتجزة حاليا في ميناء الحديدة (العربية)
lebanon 24
06/12/2023 16:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:35 | 2023-12-06
09:11 | 2023-12-06
09:03 | 2023-12-06
08:51 | 2023-12-06
08:43 | 2023-12-06
07:58 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24