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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يستهدف منزلاً في عيتا الشعب ولا إصابات

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:01
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