بيان المطارنة الموارنة: نُعبّر عن حزننا العميق عن الحرب الدائرة في غزة وكنّا قد تبصّرنا خيراً بالهدنة وقرار الحرب والسلم في لبنان يجب أن يكون في يدّ الدولة وحدها لما له من انعكاس على اللبنانيين

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