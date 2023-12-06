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بيان المطارنة الموارنة: لا يجب أن يُسمح للفراغ أن يُهدّد قيادة الجيش ونخشى أن يُؤدي استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية إلى مزيد من الاستفراد في قرار الحرب والسلم واستعمال لبنان ساحة للصراعات وعدم الالتزام بالقرار 1701
Lebanon 24
06-12-2023
|
07:11
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