بيان المطارنة الموارنة: لا يجب أن يُسمح للفراغ أن يُهدّد قيادة الجيش ونخشى أن يُؤدي استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية إلى مزيد من الاستفراد في قرار الحرب والسلم واستعمال لبنان ساحة للصراعات وعدم الالتزام بالقرار 1701

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