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وزارة الدفاع الإسرائيلية: الطائرة رقم 200 وصلت إلى إسرائيل محملة بالعتاد والسلاح والمركبات المصفحة الأميركية

Lebanon 24
06-12-2023 | 07:27
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