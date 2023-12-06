"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في كرم التفاح قرب ‏ثكنة ميتات وفي تل شعر مقابل بلدة ‏عيتا الشعب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

Lebanon 24