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مسؤول أميركي: البحرية الأميركية أسقطت مسيّرة قادمة من منطقة في اليمن يُسيطر عليها الحوثيون صباح اليوم

Lebanon 24
06-12-2023 | 10:29
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