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ممثل فلسطين في الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:11
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