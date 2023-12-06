Advertisement

أخبار عاجلة

كيربي: سنواصل العمل مع نظرائنا الإسرائيليين لمساعدتهم على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر في تنفيذ عملياتهم (الجزيرة)

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: تحدثنا مع نظرائنا الإسرائيليين مرات عدة بشأن مستقبل غزة ولا نعرف كيف سيكون الحكم بعد المعارك (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 19:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل العمل حتى نحقق أهدافنا بإعادة المخطوفين والقضاء على حماس والتأكد من أن غزة لن تهدد إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 19:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: العمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل وإجبارها على نزع السلاح ضروري لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 19:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: سيتم إيقاف المولد الرئيسي والإبقاء على المولد الفرعي لتوفير الوقود لضمان العمل لأطول فترة ممكنة (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 19:49:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:35 | 2023-12-06
12:33 | 2023-12-06
12:28 | 2023-12-06
12:26 | 2023-12-06
12:22 | 2023-12-06
12:12 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24