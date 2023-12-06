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المتحدثة باسم أطباء بلا حدود لـ"الجزيرة": هدنة الأيام السبعة كانت رهينة للصفقات السياسية والترتيبات العسكرية

Lebanon 24
06-12-2023 | 11:54
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