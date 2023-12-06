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سلطة المياه الفلسطينية: ضخ مياه البحر سيكون له آثار مدمرة على الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة

Lebanon 24
06-12-2023 | 12:35
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