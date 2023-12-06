Advertisement

أخبار عاجلة

كيربي: ما زلنا نعمل مع شركائنا لضمان استمرار تدفق المساعدات لغزة

Lebanon 24
06-12-2023 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: نعمل على استمرار وقف إطلاق النار بصورة دائمة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2023 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل في استمرار دخول المساعدات الإنسانية لغزة (العربية)
lebanon 24
07/12/2023 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: نعمل على استئناف الهدنة وإدخال المساعدات لغزة
lebanon 24
07/12/2023 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث مع الصليب الأحمر توسيع تدفق المساعدات لغزة (الحدث)
lebanon 24
07/12/2023 02:34:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2023-12-06
19:25 | 2023-12-06
18:36 | 2023-12-06
18:34 | 2023-12-06
18:33 | 2023-12-06
18:24 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24