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مسؤول في البنتاغون لـ"الميادين": تعرّض القوات الأميركية وقوات التحالف لـ77 هجوماً على الاقل في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الاول الماضي

Lebanon 24
06-12-2023 | 15:47
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