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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: مواقف غوتيريش المشوّهة لا تؤدي إلّا لإطالة أمد القتال في غزة (الحرة)

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:12
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