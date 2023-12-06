Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع واللا الإسرائيلي عن عضو بالمجلس الوزاري المصغر: نتنياهو جبان لأنه يرفض أي فكرة هجومية تعرض عليه (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2023 02:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش وضع خطة لتخليص المخطوفين خلال الهدنة لكن الطاقم الوزاري المصغر رفض التصديق عليها (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2023 02:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير المالية يُطالب بتغيير تشكيلة حكومة الحرب بعد قرار إدخال الوقود إلى قطاع غزة
lebanon 24
07/12/2023 02:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقم الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر يجتمع الليلة في تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
07/12/2023 02:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2023-12-06
19:25 | 2023-12-06
18:36 | 2023-12-06
18:34 | 2023-12-06
18:33 | 2023-12-06
18:24 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24