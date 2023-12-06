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الإمارات تدعو إلى اعتماد قرار عاجل لوقف إطلاق النار في غزة لدواع إنسانية وتعلن أنها قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن بهذا الصدد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
06-12-2023 | 16:44
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