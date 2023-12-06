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البيت الأبيض: مستشار نائبة بايدن شدد بأن حماس لا تمثل الفلسطينين وبأنها تهديد إرهابي غير مقبول للإسرائيليين

Lebanon 24
06-12-2023 | 17:32
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