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هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من مئة جندي أصيبوا بالعمى الجزئي أو التام بسبب انفجارات في شمال قطاع غزة
Lebanon 24
06-12-2023
|
17:50
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