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مكتب نتنياهو: السماح بإدخال الحد الأدنى من الوقود إلى غزة لمنع تفشي الأوبئة بجنوب القطاع

Lebanon 24
06-12-2023 | 18:13
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