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قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين إثر مداهمات لعدد من المنازل في مخيم نور شمس بطولكرم

Lebanon 24
06-12-2023 | 18:17
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