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السناتور الأميركي إليزابيث وارن: يجب العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتمديده إلى فترات طويلة وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
06-12-2023 | 18:34
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