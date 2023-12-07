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رويترز نقلا عن وسائل إعلام روسية: مقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريانسك الروسية

Lebanon 24
07-12-2023 | 02:18
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