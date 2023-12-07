Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ لـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل

Lebanon 24
07-12-2023 | 03:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق عميق إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
07/12/2023 11:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية تستنكر حادثة إستشهاد جندي لبنانيّ في قصف إسرائيلي على الحدود الجنوبيّة
lebanon 24
07/12/2023 11:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في الاشهر المقبلة ستجري مفاوضات عبر الامم المتحدة من اجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا الى الاتفاق عبر الامم المتحدة على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الاسرائيلي
lebanon 24
07/12/2023 11:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث بإسم الحكومة الاسرائيلية: حاصرنا مخيم ‎جباليا وإستهدفنا معقلاً لـ"حماس" فيه
lebanon 24
07/12/2023 11:52:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2023-12-07
04:37 | 2023-12-07
04:34 | 2023-12-07
04:30 | 2023-12-07
04:23 | 2023-12-07
04:22 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24