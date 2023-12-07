البطريرك الراعي من صور: المنطقة تدفع ثمن حرب ليس فيها أي احترام لحقوق شعب وسنزور المراجع الإسلامّية والمسيحيّة في المدينة كي نقول للجنوبيّين نحن معكم

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