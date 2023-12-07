Advertisement

أخبار عاجلة

غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وعيناتا

Lebanon 24
07-12-2023 | 04:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة في خراج بلدة مجدل زون الجنوبية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
07/12/2023 14:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي نفّذ غارة جوية منذ بعض الوقت على منطقة العليق الواقع على أطراف بلدتي البستان - يارين
lebanon 24
07/12/2023 14:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
شن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل غارة جوية ما بين بلدتي زبقين وطير حرفا
lebanon 24
07/12/2023 14:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة جوية نفذها الطيران الاسرائيلي استهدفت احراج "اللبونة" جنوبي الناقورة
lebanon 24
07/12/2023 14:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:17 | 2023-12-07
07:16 | 2023-12-07
07:13 | 2023-12-07
06:29 | 2023-12-07
06:20 | 2023-12-07
06:16 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24