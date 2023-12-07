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البطريرك الراعي: القرى الجنوبيّة تعيش تبعات الحرب على غزّة وجئنا لنوجّه تحيّة إلى كلّ أبناء البلدات من دون استثناء وكنا نتمنّى زيارة مختلف البلدات لكن الأوضاع لا تسمح بذلك
Lebanon 24
07-12-2023
|
04:38
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