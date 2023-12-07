Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: اتفقت روسيا والسعودية على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بما في ذلك إمدادات المعدات (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-12-2023 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين ينفي اتهامات بأن روسيا مستعدة لبدء حرب نووية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/12/2023 14:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن وكالة تاس الروسية: بوتين يصل إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل الإمارات والسعودية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/12/2023 14:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: ما تعهدت به الدول المتقدمة من إنفاق في مجال المناخ بقي حبرًا على ورق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/12/2023 14:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: روسيا تتقدم على كافة الجبهات في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/12/2023 14:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:17 | 2023-12-07
07:16 | 2023-12-07
07:13 | 2023-12-07
06:29 | 2023-12-07
06:20 | 2023-12-07
06:16 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24