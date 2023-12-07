رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: محاولات إسرائيل تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج (سكاي نيوز عربية)

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