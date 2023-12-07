Advertisement

أخبار عاجلة

بيان سعودي روسي مشترك: ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه في إقامة دولته

Lebanon 24
07-12-2023 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان سعودي روسي مشترك: الاتفاق على تعزيز وتنويع التجارة بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص (الشرق)
lebanon 24
07/12/2023 16:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي - قطري: وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية ضرورة
lebanon 24
07/12/2023 16:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه (العربية)
lebanon 24
07/12/2023 16:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: نؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكافة أشكالها لتحقيق حقّه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس
lebanon 24
07/12/2023 16:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:43 | 2023-12-07
09:42 | 2023-12-07
09:41 | 2023-12-07
09:28 | 2023-12-07
09:19 | 2023-12-07
09:17 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24