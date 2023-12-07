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الراعي من دار الافتاء الجعفري في صور: للصمود والبقاء مهما قتلوا ودمروا ولن ننزلق الى الفتن والمكائد

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:41
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