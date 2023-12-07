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نزوح مئات العائلات من مدرستين قرب المستشفى الإندونيسي في شمال غزة بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفهما (الجزيرة)

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:04
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