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مسؤول فلسطيني: الخسائر الاقتصادية للقطاع الخاص في غزة سترتفع لأكثر من مليار دولار جراء الحرب (الشرق)

Lebanon 24
07-12-2023 | 10:16
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