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أخبار عاجلة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت حتى الآن نحو 17 ألف فلسطيني
Lebanon 24
07-12-2023
|
11:15
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