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مندوب مصر بالأمم المتحدة: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري منذ 7 تشرين الاول ولكن هناك سلطة احتلال وعمليات عسكرية على الجانب الآخر

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:25
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