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"الخارجية" القطرية: نطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية ووقف التعديات على حقوق الشعب الفلسطين

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:34
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