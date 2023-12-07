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البنتاغون: الولايات المتحدة استأنفت تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة لدعم جهود استعادة الرهائن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:37
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