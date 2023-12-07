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الإعلام الحكومي في غزة: عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 17177 بينهم 7729 طفلا و5153 امرأة فيما تم تسجيل 7700 مفقود

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:54
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