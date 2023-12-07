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كتائب القسام: مجاهدونا أوقعوا عشرات الجنود الاسرائيليين بين قتيل وجريح بتفجير فتحات أنفاق ومنازل
Lebanon 24
07-12-2023
|
13:02
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