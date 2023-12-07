Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الإسرائيلية: غوتيريش يستخدم نفوذه لضمان بقاء "حماس" بدلا من محاسبتها وهذا تهديد للسلم والأمن الدوليين

Lebanon 24
07-12-2023 | 13:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح باستمرار الخطر الي تشكله "حماس" ولهذا فالحرب ستستمر في غزة
lebanon 24
08/12/2023 01:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سي ان ان": كلما أطلقت "حماس" سراح 10 رهائن كلما استمرت الهدنة يوما إضافيا
lebanon 24
08/12/2023 01:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: سنُواصل جهودنا للإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة "حماس"
lebanon 24
08/12/2023 01:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
غالبية في الحكومة الإسرائيلية ستُصوّت خلال جلستها بالموافقة على اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس" (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/12/2023 01:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2023-12-07
18:13 | 2023-12-07
18:07 | 2023-12-07
18:03 | 2023-12-07
18:00 | 2023-12-07
17:57 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24