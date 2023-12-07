Advertisement

أخبار عاجلة

وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى العودة جراء قصف الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في مخيم النصيرات (الجزيرة)

Lebanon 24
07-12-2023 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات (التلفزيون العربي)
lebanon 24
08/12/2023 01:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية في غزة: وصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف أبراج الصالحي في النصيرات وسط القطاع
lebanon 24
08/12/2023 01:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها إلى 4 (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2023 01:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم إلى 13 شهيداً بينهم 5 أطفال (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2023 01:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2023-12-07
18:13 | 2023-12-07
18:07 | 2023-12-07
18:03 | 2023-12-07
18:00 | 2023-12-07
17:57 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24