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الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء مستعمرة "مسكفعام" ووادي هونين (المنار)

Lebanon 24
07-12-2023 | 15:13
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