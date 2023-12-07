Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس": مصر حذّرت إسرائيل من "قطيعة" في العلاقات "إذا فرّ الفلسطينيون إلى سيناء" (الميادين)

Lebanon 24
07-12-2023 | 15:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: ما زال هناك اختلاف بين رؤيتي أميركا وإسرائيل لغزة ما بعد الحرب
lebanon 24
08/12/2023 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: مستشارو نائبة بايدن بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات في غزة
lebanon 24
08/12/2023 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: استهدفنا بقذائف "التاندوم" 3 آليات عسكرية إسرائيلية وجرافة من نوع "D9" في بيت حانون ومنطقة التوام شمالي غربي غزة (الميادين)
lebanon 24
08/12/2023 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: "حماس" رفضت إطلاق سراح 10 نساء واقترحت مناقشة التنازلات مقابل رهائن مسنين
lebanon 24
08/12/2023 01:43:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2023-12-07
18:17 | 2023-12-07
18:13 | 2023-12-07
18:07 | 2023-12-07
18:03 | 2023-12-07
18:00 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24