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البيت الأبيض: بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو على أهمية التدفق المستمر والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
07-12-2023 | 17:18
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