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وزير الخارجية المصري ل"سي إن إن": إسرائيل هي التي تحدد المسموح لهم بالعبور من رفح وترسل لنا قائمة بأسمائهم

Lebanon 24
07-12-2023 | 17:32
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