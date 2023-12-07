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قصف بناء في وسط غزة وسقوط عشرات الضحايا وسيارات الإسعاف لا تتمكّن من الوصول

Lebanon 24
07-12-2023 | 17:45
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