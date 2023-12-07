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"نيويورك تايمز": إسرائيل نشرت خرائط للمواصي في 23 تشرين الثاني تظهر حدوداً لا تشمل موقعاً قالت إن حماس أطلقت منه صواريخ

Lebanon 24
07-12-2023 | 17:57
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