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البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أدان تزايد الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر

Lebanon 24
07-12-2023 | 20:26
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