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البنتاغون: أوستن حث نظيره الإسرائيلي على إيصال المساعدات لغزة والحد من عنف المستوطنين

Lebanon 24
07-12-2023 | 20:27
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